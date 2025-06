Kulttuuri

ARS Kärsämäki -kesänäyttelyssä mukana nivalalaiset Matti Haapala ja Ritva Korhonen

Matti Haapalan lasten muotokuvat olivat osa miehen marraskuista Tillarigallerian näyttelyä. Kuva: Reetta Ängeslevä

Reetta Ängeslevä Nivala

Nykytaiteen kesänäyttely ARS Kärsämäki avautuu kesäkuussa Kärsämäellä. Vuoden 2025 näyttelyn nimi on Kasvukausi. Näyttelyn on kuratoinut oululainen kuvataiteilija Sanna Manninen ja tuottaja on Anna Koivukangas.

– Tänä vuonna esillä on monenlaista taidetta ja tyylisuuntia. Oli antoisaa tutkia teemaa u