Itkijänainen arkun äärellä – Katso kuvat: Katvalassa nähtiin kummituksia ja kuultiin tarinoita
Katvalan kummitusillan vierailijat pääsivät kokemaan erilaisia kummitustarinoita. Jutun lopusta voit lukea yhden illassa kuulluista tarinoista.
Katvalassa koettiin kummia keskiviikkoiltana, kun Katvalan kummitusilta avasi ovensa kiinnostuneille. Kummitustapahtuma veti väkeä paikalle arviolta 80 ja sadan hengen väliin.
– Kellonlyömällä oli porukkaa eteisessä ihan jonoksi asti, kertoo Nivala-Seuran toiminnanjohtaja Jutta Ojala, joka oli yksi t