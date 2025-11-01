Paikallisuutiset

Itkijänainen arkun äärellä – Katso kuvat: Katvalassa nähtiin kummituksia ja kuultiin tarinoita

Katvalan kummitusillan vierailijat pääsivät kokemaan erilaisia kummitustarinoita. Jutun lopusta voit lukea yhden illassa kuulluista tarinoista.

Kuka katselee portin takaa? Kuva: Reetta Ängeslevä

Katvalassa koettiin kummia keskiviikkoiltana, kun Katvalan kummitusilta avasi ovensa kiinnostuneille. Kummitustapahtuma veti väkeä paikalle arviolta 80 ja sadan hengen väliin.

– Kellonlyömällä oli porukkaa eteisessä ihan jonoksi asti, kertoo Nivala-Seuran toiminnanjohtaja Jutta Ojala, joka oli yksi t

