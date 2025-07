Paikallisuutiset

Järvikyläntien ja Välikyläntien remontti alkoi

Järvikyläntien päällystystyö on parasta aikaa tekeillä. Kuva: Petra Koskela

Risto Puolimatka Nivala

Järvikyläntietä on jo kotvan aikaa saanut ajella ilman päällystettä ja viime päivinä puolella päällysteellä. Vanhat pinnat on kuorittu pois ja osittain on jo laskettu uutta asfalttia. Sama työ odottaa Välikyläntietä.

Päällystystöiden taustalla on valtion korjausvelkaraha. Sitä on saatu Pohjois-Pohjan