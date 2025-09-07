Paikallisuutiset
Katso kuvat: Entisöity Haijun talo toi Marjatta Torssosen kotiin – ”Ei kai tämä tule valmiiksi milloinkaan”
Marjatta Torssosen synnyinkoti toimii nykyään vapaa-ajan asuntona. Vanha hirsitalo on remontoitu läpi asti vanhaa kunnioittaen.
Haijussa, soratien päässä seisoo hirsipuinen omakotitalo. Pihapiiri on idyllinen, vanha piharakennus ja kukat oven pielessä hivelevät silmää. Talon ovi on auki ja tupaan astuttaessa ensimmäisenä tervehtimässä on Kossi-koira.
– Koira huomaa ensimmäisenä kun tänne joku tulee, naurahtaa Seppo Torssonen.