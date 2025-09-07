Paikallisuutiset

Katso kuvat: Entisöity Haijun talo toi Marjatta Torssosen kotiin – ”Ei kai tämä tule valmiiksi milloinkaan”

Marjatta Torssosen synnyinkoti toimii nykyään vapaa-ajan asuntona. Vanha hirsitalo on remontoitu läpi asti vanhaa kunnioittaen.

Haijun talon pihapiirissä on rauhallista. Kuva: Reetta Ängeslevä

Haijussa, soratien päässä seisoo hirsipuinen omakotitalo. Pihapiiri on idyllinen, vanha piharakennus ja kukat oven pielessä hivelevät silmää. Talon ovi on auki ja tupaan astuttaessa ensimmäisenä tervehtimässä on Kossi-koira.

– Koira huomaa ensimmäisenä kun tänne joku tulee, naurahtaa Seppo Torssonen.

