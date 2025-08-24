Paikallisuutiset

Kelan kokeilu tulee myös Nivalaan – Mahdollisuus yksityiseen lääkäripalveluun perusterveydenhuollon hinnalla

Syyskuun alussa käynnistyy 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien valinnanvapauskokeilu koskien lääkäripalveluja.

Kokeilu helpottaa 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien pääsyä yksityisen yleislääkärin vastaanotolle. Kuva: Nina Susi/Arkisto

Kela toteuttaa useiden yksityisten terveyspalvelujen kanssa kokeilun, jossa 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voivat julkisten terveydenhuoltopalvelujen lisäksi käydä yksityisellä yleislääkärillä enintään julkisen perusterveydenhuollon hinnalla.

– Nivalassa on jo yksi terveyspalveluja tuottava y

