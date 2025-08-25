Paikallisuutiset

Kunnan eläinlääkäripalvelut uudistuivat – Päivystykseen pääsee nyt myös Nivalassa

Nivalan kunnaneläinlääkärin pieneläinpuoleen on panostettu ja hoitoa on tarjolla vuorokauden ympäri. Eläinlääkäri Ville Aitto-oja kertoo arjestaan kunnaneläinlääkärinä.

Eläinlääkäri Ville Aitto-oja kävi Peltokankaan tilalla sovitulla terveydenhuoltokäynnillä hoitamassa muutaman lehmän hedelmällisyysongelman. – Lehmät pääsee samantien hedelmällisyyshoitoihin, eläinlääkäri nauraa. Kuva: Petra Koskela

Petra Koskela Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keväällä 2023 eläinlääkäriksi valmistunut Ville Aitto-oja haaveili työllistyvänsä eläinlääkäriksi Nivalassa. Häntä lykästi ja hän sai vakituisen pestin Nivalan kunnaneläinlääkärinä saman vuoden syksynä. Nyt Aitto-oja on ehtinyt toimia pieneläinpuolella ja tuotantoeläinten parissa Nivalassa parisen v