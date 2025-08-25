Paikallisuutiset
Kunnan eläinlääkäripalvelut uudistuivat – Päivystykseen pääsee nyt myös Nivalassa
Nivalan kunnaneläinlääkärin pieneläinpuoleen on panostettu ja hoitoa on tarjolla vuorokauden ympäri. Eläinlääkäri Ville Aitto-oja kertoo arjestaan kunnaneläinlääkärinä.
Keväällä 2023 eläinlääkäriksi valmistunut Ville Aitto-oja haaveili työllistyvänsä eläinlääkäriksi Nivalassa. Häntä lykästi ja hän sai vakituisen pestin Nivalan kunnaneläinlääkärinä saman vuoden syksynä. Nyt Aitto-oja on ehtinyt toimia pieneläinpuolella ja tuotantoeläinten parissa Nivalassa parisen v