Paikallisuutiset
Kuvakertomuksia pohjoisista metsistä – Valokuvaaja Mika Honkalinna: ”Usein aihe piilottelee aivan nenän edessä”
Suomenselän valokuvaajat ry järjestää kaikille avoimen luontokuvaillan Nivalassa Jokihovilla 16. lokakuuta.
– Tykkäysten perässä ei kannata liikaa juosta. Kannattaa ennemmin etsiä se oma tyyli tehdä, sillä erottuu tuhansista muista, sanoo luontokuvaaja ja -kirjailija Mika Honkalinna.
Honkalinna tulee puhumaan Nivalaan Jokihoviin 16. lokakuuta. Illan teema on ihmisen ja luonnon välinen suhde, jota Honkalinn