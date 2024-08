Kolumnit

Lähikolumnistiamme Hanna Järviluomaa kutsuu Kerttula

Hanna Järviluoma Nivala

Kangaspuut löytyvät Kerttulan luokkahuoneesta. Kuva: Hanna Järviluoma

Syksyn tullen löysäily saa loppua. Nyt on kaivettava uinti- ja salivarusteet esille. On päästävä takaisin normaaliin eläkeläisen päivärytmiin. Mentävä nukkumaan aikaisemmin, ja noustava aikaisemmin. Pitää unirytmistä kiinni. Uniasiantuntijakin todisti, että herääminen on unijutuissa tärkeintä. On hy