Paikallisuutiset

Lautapeli-illat saapuivat Nivalan seurakunnan Nurkkaan – ”Täällä katsotaan, että jokaiselle löytyy aina pelikaveri”

Lautapelaaminen on kasvattanut suosiotaan, eikä sitä enää mielletä vain lasten ja nuorten harrastukseksi. Nivalassa myös yli 70-vuotiaat ovat innostuneet lautapeleistä.

Ville Malila, Ville Riuttanen ja Jaana Sandvik toivovat, että lautapeli-iltoihin tulee innokkaita pelaajia. Kuva: Reetta Ängeslevä

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Tätä on mietitty varmaan vuosi sitten ensimmäisen kerran ääneen, sanoo Jaana Sandvik, yksi Nivalan lautapeli-iltojen vetäjistä.

Sandvik, Ville Malila ja Janne Ojalehto saivat kipinän lautapeli-iltojen järjestämisestä Nivalaan Jokilaaksojen Pelaajien järjestämästä lautapelitapahtumasta elokuussa. La

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä