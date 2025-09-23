Paikallisuutiset
Lautapeli-illat saapuivat Nivalan seurakunnan Nurkkaan – ”Täällä katsotaan, että jokaiselle löytyy aina pelikaveri”
Lautapelaaminen on kasvattanut suosiotaan, eikä sitä enää mielletä vain lasten ja nuorten harrastukseksi. Nivalassa myös yli 70-vuotiaat ovat innostuneet lautapeleistä.
– Tätä on mietitty varmaan vuosi sitten ensimmäisen kerran ääneen, sanoo Jaana Sandvik, yksi Nivalan lautapeli-iltojen vetäjistä.
Sandvik, Ville Malila ja Janne Ojalehto saivat kipinän lautapeli-iltojen järjestämisestä Nivalaan Jokilaaksojen Pelaajien järjestämästä lautapelitapahtumasta elokuussa. La