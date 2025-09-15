Paikallisuutiset
Maailman suurin tatuointimuseo löytyy Suomesta: Nivalan messuilla kurkattiin historiaan – ”Eihän se täysi katastrofi ollut taaskaan”
Cow Town Tattoo järjestettiin Nivalan Puustellissa kolmatta kertaa.
Puustellissa kuultiin jälleen tatuointikoneiden surinaa, kun viikonloppuna Nivalaan saapui lähes 30 tatuointiartistia ympäri Suomen. Artisteilla oli varattu aikoja tatuoinneille, mutta tatuoinnin pystyi halutessaan ottamaan niin sanotusti lennosta, walk in-periaatteella.
Yksi tatuoinnin ottajista oli