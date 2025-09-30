Urheilu

Nivala Cowboys palasi takaisin 3.divisioonaan – ”Tämä on nuorille ja innokkaille polku edustusjoukkueeseen”

Nivala Cowboys perusti uuden joukkueen edustusjoukkueen rinnalle. Cowboysin kakkosjoukkue pelaa 3.divisioonassa edustusjoukkueen jatkaessa 2.divisioonassa.

Ari Korpi ja Toni Parttimaa näkevät uuden joukkueen hyvänä lisänä Cowboysin pelaajapolkuun. Mukana menossa myös Elea. Kuva: Reetta Ängeslevä

Reetta Ängeslevä Nivala

Melkein 20 vuoden tauon jälkeen Nivala Cowboys nähdään tällä kaudella myös 3.divisioonassa. Tuore joukkue koostuu lähes 30 pelaajasta, nuorista ja vanhemmista.

– Tämä on nuorille ja innokkaille polku edustusjoukkueeseen, ja vanhoille ja raihnaisille mahdollisuus pelata jääkiekkoa, lohkaisee Ari Korpi