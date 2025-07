Paikallisuutiset

Nivala-lehti kävi Lystipolulla kieli poskessa kiistellyn taiteilijan Joseph Beuysin hengessä

Kevin Koistinen-Ruttunen toivottaa tervetulleeksi Lystipolulle. Kuva: Risto Puolimatka

Risto Puolimatka Nivala

Lystipoloku on avattu jälleen kerran. Avajaiset tapahtuivat Kapinaviikon alkupäässä, ja Ite-taidetta edustava installaatio on paikallaan kuun loppuun saakka. Tällä kertaa esillä on viisi taideteosta, joista se viides pystytetään näinä päivinä.

Polulle toivottaa tervetulleeksi Kevin Koistinen-Ruttunen