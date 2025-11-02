Paikallisuutiset

Nivalan Keilaajat viettävät juhlavuotta – ”Melkein aina on Nivalan Keilaajien jäsen kilpailemassa finaalissa”

Keilaus sopii harrastuksena kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille harrastajille. Lajiin on kehitetty apuvälineitä, jotka mahdollistavat harrastamisen myös liikuntarajoitteisille.

Antti Isomaa on ollut Nivalan Keilaajat ry:n jäsen vuodesta 2017 lähtien. Kuva: Reetta Ängeslevä

– Seura perustettiin samoihin aikoihin kun Nivalaan avattiin keilahalli, kertoo Nivalan Keilaajat ry:n puheenjohtaja Antti Isomaa.

Toden totta, Nivalan keilahalli avattiin alkuvuodesta 2015 ja seura perustettiin jo saman vuoden elokuussa. Seura rekisteröitiin saman vuoden lokakuussa.

Tällä hetkellä se

