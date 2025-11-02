Paikallisuutiset
Nivalan Keilaajat viettävät juhlavuotta – ”Melkein aina on Nivalan Keilaajien jäsen kilpailemassa finaalissa”
Keilaus sopii harrastuksena kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille harrastajille. Lajiin on kehitetty apuvälineitä, jotka mahdollistavat harrastamisen myös liikuntarajoitteisille.
– Seura perustettiin samoihin aikoihin kun Nivalaan avattiin keilahalli, kertoo Nivalan Keilaajat ry:n puheenjohtaja Antti Isomaa.
Toden totta, Nivalan keilahalli avattiin alkuvuodesta 2015 ja seura perustettiin jo saman vuoden elokuussa. Seura rekisteröitiin saman vuoden lokakuussa.
Tällä hetkellä se