Nivalan nuoret voivat pääosin hyvin – Huolenaiheina koulu-uupumus ja väkivallan uhka
Kouluterveyskysely nostaa esiin muun muassa fyysisen väkivallan ja seksuaalisen häirinnän kokemuksia.
Kouluterveyskysely 2025 tuo esiin sekä ilonaiheita että huolenaiheita nivalalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi yli 900 oppilasta perusopetuksesta, lukiosta ja ammatillisista oppilaitoksista.
Suurin osa nuorista kokee elämänsä mielekkääksi ja arkirytminsä toimivaksi. Ystävyyssu