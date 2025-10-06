Paikallisuutiset

Nivalan nuoret voivat pääosin hyvin – Huolenaiheina koulu-uupumus ja väkivallan uhka

Kouluterveyskysely nostaa esiin muun muassa fyysisen väkivallan ja seksuaalisen häirinnän kokemuksia.

Uusi kouluterveyskysely on julkaistu. Kuva: Reetta Ängeslevä
Nivala-lehti
Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kouluterveyskysely 2025 tuo esiin sekä ilonaiheita että huolenaiheita nivalalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi yli 900 oppilasta perusopetuksesta, lukiosta ja ammatillisista oppilaitoksista.

Suurin osa nuorista kokee elämänsä mielekkääksi ja arkirytminsä toimivaksi. Ystävyyssu

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä