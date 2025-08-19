Paikallisuutiset

Nuorisotila Kulmaus muutti kirjaston alakertaan – ”Tämä on kaikille nuorille avoin ja syrjintävapaa paikka”

Nuorisotila Kulmaus viettää virallisia avajaisiaan keskiviikkona klo 15–18.

– Vahvistetaan yhteistyötä. Tehdään yhdessä töitä sen eteen, nuoriso-ohjaaja Sivi Sornikoski ja hanketyöntekijä Tuula Ojala tuumaavat. Kuva: Petra Koskela
Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nuorisotila Kulmaus on muuttanut kesän aikana uusiin, toistaiseksi väliaikaisiin tiloihinsa kirjaston alakertaan. Nuorisopalvelut ovat nyt parisen viikkoa ehtineet totutella uuteen tukikohtaansa ydinkeskustassa.

– Nuoret ovat jo ottaneet tämän uuden paikan omakseen. Jotkut uudetkin ovat löytäneet tie

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä