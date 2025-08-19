Paikallisuutiset
Nuorisotila Kulmaus muutti kirjaston alakertaan – ”Tämä on kaikille nuorille avoin ja syrjintävapaa paikka”
Nuorisotila Kulmaus viettää virallisia avajaisiaan keskiviikkona klo 15–18.
Nuorisotila Kulmaus on muuttanut kesän aikana uusiin, toistaiseksi väliaikaisiin tiloihinsa kirjaston alakertaan. Nuorisopalvelut ovat nyt parisen viikkoa ehtineet totutella uuteen tukikohtaansa ydinkeskustassa.
– Nuoret ovat jo ottaneet tämän uuden paikan omakseen. Jotkut uudetkin ovat löytäneet tie