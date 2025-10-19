Paikallisuutiset

Rahisevia nauhoja ja kummitustarinoita – Lautturi johdattaa nuoret tarinoiden maailmaan

Katvalan kummitusillassa nuoret kuulevat kummallisia tarinoita vuosien takaa ja lähimenneisyydestä.

Nivala-Seuran toiminnanjohtaja Jutta Ojala, ESC-vapaaehtoinen Ida Rosink, hanketyöntekijä Tuula Ojala, nuoriso-ohjaaja Sivi Sornikoski ja kulttuurituottaja Niina Keränen toimivat Katvalan kummitusillan ideoijina. Kuva: Reetta Ängeslevä

Tummapukuinen lautturi odottaa väkeä syksyisellä torilla. Lyhty narahtelee hiljalleen lautturin kädessä luoden heikkoa valoa lautturin kasvoille. Ilta alkaa hämärtyä.

Väki kokoontuu lautturin ympärille. Hän lähtee johdattamaan joukkoa eteenpäin. Tahti on rauhallinen, mutta määrätietoinen. Joukko eten

