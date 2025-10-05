Ihmiset
Seija Korjoselle kuusi SM-mitalia vain vuoden treenillä – Antti Tuisku innoitti naisen moukarimummokokeeseen
Seija Korjonen halusi jotain muisteltavaa vanhana. Hän päätti aloittaa moukarimummon kuntoilukokeen, joka poiki mitalimenestystä aikuisurheilukilpailuissa.
Kun nivalalaisen Seija Korjosen 60-vuotissyntymäpäivä läheni, hän mietti, että mikä on se asia, mitä haluaa vanhana muistella. Ensimmäisenä mieleen nousi urheileminen.
– Sitähän sanotaan, että ikääntyessä pitää kuntoilla ja liikkua, että pysyy kunnossa.
Korjonen tiesi, että hän ei saa itseään liikkeel