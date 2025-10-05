Ihmiset

Seija Korjoselle kuusi SM-mitalia vain vuoden treenillä – Antti Tuisku innoitti naisen moukarimummokokeeseen

Seija Korjonen halusi jotain muisteltavaa vanhana. Hän päätti aloittaa moukarimummon kuntoilukokeen, joka poiki mitalimenestystä aikuisurheilukilpailuissa.

Seija Korjonen aloitti moukarimummon kuntoilukokeen vuosi sitten. Kuva: Reetta Ängeslevä

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kun nivalalaisen Seija Korjosen 60-vuotissyntymäpäivä läheni, hän mietti, että mikä on se asia, mitä haluaa vanhana muistella. Ensimmäisenä mieleen nousi urheileminen.

– Sitähän sanotaan, että ikääntyessä pitää kuntoilla ja liikkua, että pysyy kunnossa.

Korjonen tiesi, että hän ei saa itseään liikkeel

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä