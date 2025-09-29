Paikallisuutiset

Suomen seuratuin drifting-kuljettaja paljasti tulevan autonsa – Nivalan drifting-tapahtumassa kumi paloi ja yleisö viihtyi

Suomen kovimmat autourheilijat sekä aktiiviset harrastajat kokoontuivat Nivalaan pitämään hauskaa ajamalla autoillaan ovenkahvat menosuuntaan ja kumi savuten.

Driftingissä yleisö nauttii, kun kuljettajat ajavat taidokkaasti kumi savuten. Kuva: Jere Jämsä
Nivala

– Parasta täällä on hieno ja taidokas ajaminen, mutta samoilla viivoilla ykkössijasta kilpailee myös yhteiselo kavereiden kanssa, kertoo tapahtumaan katsojaksi tullut Juho Niskanen.

