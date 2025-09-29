Paikallisuutiset
Suomen seuratuin drifting-kuljettaja paljasti tulevan autonsa – Nivalan drifting-tapahtumassa kumi paloi ja yleisö viihtyi
Suomen kovimmat autourheilijat sekä aktiiviset harrastajat kokoontuivat Nivalaan pitämään hauskaa ajamalla autoillaan ovenkahvat menosuuntaan ja kumi savuten.
– Parasta täällä on hieno ja taidokas ajaminen, mutta samoilla viivoilla ykkössijasta kilpailee myös yhteiselo kavereiden kanssa, kertoo tapahtumaan katsojaksi tullut Juho Niskanen.
Nivalan teollisuuskylän perukoilla oli pilvin pimein väkeä lauantaipäivänä. Välikylän vauhti ja luisto järjesti entisel