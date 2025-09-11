Ihmiset

Vauvauutisia

Kuva: Sini Sulkakoski
Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Essi ja Antti Sakko Nivalasta saivat tytön 3.9.2025

Anu ja Ville Knuutila Nivalasta saivat pojan 8.9.2025.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä