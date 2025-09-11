Nivalan biokaasulaitos sai investointipäätöksen ja rakennustyöt alkavat Hituran kaivoksen jälkihoito edelleen kesken – Avolouhoksen vesi nousee nopeasti: ”Nyt pitää toimia” Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Tilaa lahjaksi » Ihmiset Vauvauutisia Kuva: Sini Sulkakoski Nivala To 11.9.2025 klo 10:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Essi ja Antti Sakko Nivalasta saivat tytön 3.9.2025 Anu ja Ville Knuutila Nivalasta saivat pojan 8.9.2025. Ihmiset Nivala Vauvat Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKatso kuvat: Entisöity Haijun talo toi Marjatta Torssosen kotiin – ”Ei kai tämä tule valmiiksi milloinkaan” Paikallisuutiset 7.9. Biolaitoksen varmistuminen nostatti keskinäisen kehun kerhon – Lue tästä, paljonko laitoksen teko työllistää Paikallisuutiset 9.9. Nyt bensalenkkareille tilaisuus päästä oikean ralliauton rattiin – Vai oliko tähän koira haudattuna? Paikallisuutiset 9.9. Katso palkitut: Nivalan urheilijat täytti sata vuotta Paikallisuutiset 10.9. Vie vanhus ulos -kampanja kutsuu mukaan – Pääseekö Nivala taas valtakunnan kärkisijoille? Paikallisuutiset 8.9. TuoreimmatVanhat vuosikerrat: Mikä siinä kaupungiksi tulossa niin ahdisti? Paikallisuutiset 11:00 Vauvauutisia Ihmiset 10:00 Lehemäkaupunki Mielipiteet 8:00 Nimipäiväänsä viettävä Sandra lähtee vaihtoon Ranskaan Ihmiset 6:00 Pääkirjoitus: Miksi yritykset menestyvät Nivalassa? Pääkirjoitukset 10.9. Kaupallinen yhteistyöLainapalvelut Suomessa – lipuvatko verovarat Ruotsiin, Norjaan ja Viroon? Mainos LainaluotsiViekö tekoäly työpaikat vai uudistaako se työnkuvia? Mainos Wuohi Digital OyKannattaako yhdistelylaina oikeasti? Huomioi nämä 5 asiaa Mainos Korkotutka.fiSähköalan työturvallisuus kiristyy – Uudet vaatimukset haastavat työnantajat reagoimaan nopeasti Mainos Koulutustukku OyKesäreissu tulossa? Muista nämä autohuollot ennen lähtöä Mainos Trodo.fi