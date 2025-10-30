Suomen surkein kylätie on ehdolla Nivalasta Nivalan jättimäinen biolaitos hakee aliurakoitsijoita – ”Nyt ovat ruvenneet puhelimet soimaan” SYYSTARJOUS 🍂 Katso ja tilaa tästä » Ilahduta uutispaketilla - tilaa lahjaksi 💝 » Ihmiset Vauvauutisia Kuva: Sini Sulkakoski Nivala To 30.10.2025 klo 10:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Helka ja Lasse Kivioja Nivalasta saivat pojan 25.10.2025. Ihmiset Nivala Vauvat Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKaupunki jätti kantansa avoimeksi, saisiko Ypyänjärven jäällä autoilla Paikallisuutiset 28.10. Mikä on Nivalan terveyskeskuksen tulevaisuus? – Käyttäjän kokemukset ovat riipaisevia Paikallisuutiset 26.10. 60-vuotiaalle tyttärelle sakkoja 83-vuotiaan äidin pahoinpitelystä Paikallisuutiset 27.10. | Päivitetty 27.10. Nivalalaismiehelle mojovat sakot ylinopeudesta Paikallisuutiset 27.10. 19-vuotias Aleksi Kautto myi talonsa ja perusti yrityksen – Nuorimies on perheen kahdeksas yrittäjä Ihmiset 26.10. TuoreimmatKuka muistaa vielä Mantan? – Myrsky teki Nivalassa tuhoa 40 vuotta sitten Paikallisuutiset 10:37 Vauvauutisia Ihmiset 10:00 Lehemäkaupunki Mielipiteet 8:00 Nimipäiväänsä viettävä Eila Jämsä on pakkasen lapsi Ihmiset 6:00 Pääkirjoitus: Miksi esitetään arvostelua nimettömästi ja lehden kautta? Pääkirjoitukset 29.10. Kaupallinen yhteistyöNäin voit hyötyä yhteistyöstä Nivalan biokaasulaitoksen kanssa Mainos Nivalan BiokaasuMilloin jarrupalat pitää tarkistaa ja vaihtaa - merkit, kustannukset ja vinkit ostoon Mainos TrodoLainapalvelut Suomessa – lipuvatko verovarat Ruotsiin, Norjaan ja Viroon? Mainos LainaluotsiViekö tekoäly työpaikat vai uudistaako se työnkuvia? Mainos Wuohi Digital OyKannattaako yhdistelylaina oikeasti? Huomioi nämä 5 asiaa Mainos Korkotutka.fi