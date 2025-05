Ihmiset

Äitinä ja äitihahmona – Minkälaista on kotielämä omien ja vieraiden lasten kanssa?

Pöydän ääressä Ruusa Oja, Sanna Huotari ja Janica Akselin ja ovensuussa perheen omat lapset Severi ja Siiri. Kuva: Risto Puolimatka

Risto Puolimatka Nivala

Minkälainen on äitienpäivä, jos omia lapsia on kaksi ja sen päälle kolme vierasta lasta tai nuorta aikuista, joille saa toimia äitihahmona? Nivala-lehti kävi kysymässä tätä äiti Sanna Huotarilta, jolla on alakouluikäiset omat tyttö ja poika. Hänen perheessään on asuttu aiemmin tuetussa asumispalvelu