Paikallisuutiset

Alijäämäinen talousarvio ei huoleta kaupunkia – ”Kyllä me saadaan tämä kelkka kääntymään”

Kaupungin talousarvio 2026 ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelma tähtää positiiviseen lopputulokseen.

Talousjohtaja Ulla Alin, kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Päkkilä ja hallintojohtaja Saara Mehtälä katsovat tulevaisuutta positiivisin mielin. Kuva: Reetta Ängeslevä

– Hyvää työsarkaa on yhdessä tehty, kiittelee Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.

Vuosi sitten syksyllä hyväksytty talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma on ollut Nivalan kaupungin toiminnan suunnittelun lähteenä. Tuolloin todettiin, että kaupungin pitää saada lisää tuloja tai menoja pois

