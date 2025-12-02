Paikallisuutiset

Nivala Cowboys viettää juhlavuotta – Entiset pelaajat lähettivat terveisiä maailmalta

Perjantaina Champion Door areenalla juhlistettiin Nivala Cowboysin 30-vuotista taivalta jääkiekon erikoisseurana.

Cowboysin 30-vuotisjuhlaa vietettiin Champion Door -areenalla. Kuva: Toni Parttimaa

Toni Parttimaa Nivala

Cowboysin nykyinen puheenjohtaja Ari Korpi avasi tilaisuuden, jonka jälkeen noin satapäinen gaalayleisö pääsi illan aluksi kuulemaan Cowboysin syntyyn vaikuttaneista tekijöistä ja vaiheista alkuaikojen aktiivin ja perustamisvaiheissa merkittävässä roolissa olleen Jari Niemen kertomana.

