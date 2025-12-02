Paikallisuutiset
Nivala Cowboys viettää juhlavuotta – Entiset pelaajat lähettivat terveisiä maailmalta
Perjantaina Champion Door areenalla juhlistettiin Nivala Cowboysin 30-vuotista taivalta jääkiekon erikoisseurana.
Cowboysin nykyinen puheenjohtaja Ari Korpi avasi tilaisuuden, jonka jälkeen noin satapäinen gaalayleisö pääsi illan aluksi kuulemaan Cowboysin syntyyn vaikuttaneista tekijöistä ja vaiheista alkuaikojen aktiivin ja perustamisvaiheissa merkittävässä roolissa olleen Jari Niemen kertomana.
Tilaisuudessa