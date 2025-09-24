Paikallisuutiset
”Älkää sanoko, että ope, sanokaa mieluummin isiksi” – Nivalassa irtisanottu opettaja käyttäytyi vuosikymmenet kyseenalaisella tavalla
Nivalainen alakouluopettaja irtisanottiin viime viikolla tehtävästään. Irtisanominen nosti pintaan keskustelun, jota perheissä ja kodeissa on käyty vuosikausien ajan. Mikä on opettajan käytökselle hyväksyttävää?
Luokkahuone ja 1990-luku. Miesopettaja haluaa tietää, onko viidettä luokkaa käyvä tyttö hänen ystävänsä.
Tyttö istuu luokan takaosassa pirttipöydän ääressä. Hän on jäänyt jälki-istuntoon. Luokanopettaja, yllättävänkin tutuksi käynyt mies istuu tuolilla viistosti siten, että tyttö tietää, ettei pääsis