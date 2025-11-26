Paikallisuutiset
Harmonikka taipuu moneksi – Champion Door -areenalla kuultiin musiikkia klassisesta rockiin
Palje + -yhteissoittokatselmuksessa kuultiin musiikkia laidasta laitaan. Raadissa mukana ollut ja Jokilaaksojen musiikkiopistolla harmonikan tekniikkaa opettava Janne Vänskä oli ilahtunut soittajien ennakkoluulottomuudesta.
Marraskuun 22. päivä Champion Door -areena täyttyi jälleen musiikista, kun 11. kerran järjestetty Palje+ -yhteissoittokatselmus keräsi jälleen sata soittajaa Nivalaan. Katselmuksessa oli mukana 26 kokoonpanoa.
– Yhteissoittokatselmuksessa on ainoa sääntö, että jokaisessa kokoonpanossa pitää olla harm