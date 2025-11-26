Paikallisuutiset

Harmonikka taipuu moneksi – Champion Door -areenalla kuultiin musiikkia klassisesta rockiin

Palje + -yhteissoittokatselmuksessa kuultiin musiikkia laidasta laitaan. Raadissa mukana ollut ja Jokilaaksojen musiikkiopistolla harmonikan tekniikkaa opettava Janne Vänskä oli ilahtunut soittajien ennakkoluulottomuudesta.

Tarvo Kantola, Heidi Veikkola ja Janne Vänskä olivat hyvillä mielin onnistuneen Palje+ -yhteissoittokatselmuksen jälkeen. Kuva: Reetta Ängeslevä

Marraskuun 22. päivä Champion Door -areena täyttyi jälleen musiikista, kun 11. kerran järjestetty Palje+ -yhteissoittokatselmus keräsi jälleen sata soittajaa Nivalaan. Katselmuksessa oli mukana 26 kokoonpanoa.

