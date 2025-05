Kulttuuri

Harrasteakatemian kuvataideryhmä valloitti monitoimihallin aulan – Nuoret innostuvat taiteesta ja pohtivat tulevaisuutta

Riitta Latvala-Erkkilä ja taideryhmä oikealla ja vasemmalla hänen taideryhmänsä. Kuva: Risto Puolimatka

Risto Puolimatka Nivala

Nivalan kaupungin harrasteakatemia on saanut voimaperäisen mukaantulon harrastusten eri laidalta. Tähän saakka harrasteakatemia on ollut varsin liikuntapainotteinen, mutta nyt kulttuuri on näkyvä osa sitä, niin näkyvä, että harrasteakatemian kuvataideryhmä on pystyttänyt näyttelyn liikuntakeskuksen