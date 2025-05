Ihmiset

Hemmo Paskiaisen isä Armas on hirttäytynyt useasti

Nimipäivä: Hemmo, Hemminki

Hemmo Paskiaisen tehtävä sarjakuvassa on tuoda järjestystä maailmaan. Piirtäjä Ari Koskela olettaa Hemmojen olevan omana päivänään omimmillaan täynnä toimintaa, kuten kuvassa. Kuva: Ari Koskela

Jere Jämsä Nivala

Hemmo on perinteinen suomalainen nimi, joka on lyhentymä nimestä Hemminki. Hemmoa on käytetty Suomessa myös sukunimenä ja sama tilanne on myös Hemmingin kohdalla.

Hemmo Paskiainen on Ave Koskelan eli veljesten Ari ja Vesa Koskelan vuodesta 1984 piirtämä sarjakuva. Hemmo Paskiainen on tullut tutuksi P