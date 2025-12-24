Paikallisuutiset
Joulun perinneruuat pitävät edelleen pintansa – Lue silakkarullien ohje
Perinteistä on lupa myös poiketa esimerkiksi Marttaliiton kala–kasvis-menulla. Tärkeintä on yhteinen joulupöytä, jossa on huomioitu kaikkien makumieltymykset.
Joulu on aikaa, jolloin kunnioitetaan vanhoja perinteitä usein myös ruokapöydässä. Yksi perinteisistä ruuista on joulukinkku, jota syö HKFoodsin teettämän kinkkukyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista. Jouluksi suomalaiset ostavat yhteensä jopa yli viisi miljoonaa kiloa kinkkua. Lihatiedotuksen t