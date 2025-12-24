Paikallisuutiset

Joulun perinneruuat pitävät edelleen pintansa – Lue silakkarullien ohje

Perinteistä on lupa myös poiketa esimerkiksi Marttaliiton kala–kasvis-menulla. Tärkeintä on yhteinen joulupöytä, jossa on huomioitu kaikkien makumieltymykset.

Vaikka kinkku pitääkin pintansa, joulupöytään etsitään myös vaihtoehtoja perinteiden ulkopuolelta. Monikäyttöiset kalat ja kasvikset tuovat joulupöytään uutta ilmettä ja makuja. Kuva: Heini-Maria Kaakkurivaara

Joulu on aikaa, jolloin kunnioitetaan vanhoja perinteitä usein myös ruokapöydässä. Yksi perinteisistä ruuista on joulukinkku, jota syö HKFoodsin teettämän kinkkukyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista. Jouluksi suomalaiset ostavat yhteensä jopa yli viisi miljoonaa kiloa kinkkua. Lihatiedotuksen t

