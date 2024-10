Paikallisuutiset

Kaksi vanhaa kyläkoulua huutokauppaan – Tarjouksia voi tehdä vain, jos ostaja kertoo käyttötarkoituksen

Risto Puolimatka Nivala

Vilkunan entinen päiväkoti on toiminut myös kyläkouluna. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan kaupunki on pannut kaksi entistä kyläkoulua myyntiin. Kyseessä ovat vanha Vilkunan koulu, joka on toiminut viime vuodet päiväkotina ja jossa päiväkotitoimintakin on nyt loppunut, ja Aittolan koulu, joka lopettaa toimintansa vuodenvaihteessa. Piharakennukset kuuluvat kummassakin kauppaan.

Koul