Paikallisuutiset

Katvalan puuhamies pitää pytingit pystyssä ja pihan siistinä

Emilia Tiitto Nivala

Riku Aho hoitaa Katvalan pihaa ja rakennuksia koko kesän, aina syyskuulle saakka. Kuva: Emilia Tiitto

Jos Katvalan pihapiirissä on porras tai seinälista rempallaan tai nurmikko on ottanut kasvuspurtin, saapuu Riku Aho työkaluineen ja koneineen hätiin. Aho on Katvalan tämän kesän puuhamies, virallisemmin kiinteistöapulainen.

– Harrastan vapaa-ajallani pihahommia, joten miksi tämä ei kävisi työstäkin.