Paikallisuutiset

Kesäteatteri lähtee Katvalasta evakkoon – Ensi kesäksi löytyi sisäkatsomo ja ehdolle uusi näytelmä

Risto Puolimatka Nivala

Sanna Huotari, Matti Juntunen ja Lilli Karjalainen ensi kesän esityspaikalla. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan kesäteatteri on juuri saanut kymmenien tuhansien eurojen tuen uuden katetun katsomon rakentamiseen. Mutta uutinen on nyt se, että kesäteatteri lähtee evakkoon Katvalan talonpoikaismuseon alueelta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Katvala on hylätty.

– Päästiin molempia tyydyttävään sopi