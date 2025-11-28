Paikallisuutiset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Nivalan kaupungille huomautuksen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) totesi, että Nivalan kaupungin olisi pitänyt kilpailuttaa rakennusautomaatiotöitä ja rakennusautomaatiojärjestelmien ylläpitoa koskeva hankintansa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Nivalan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kuva: Reetta Ängeslevä

Huomautus koskee Nivalan kaupungin vuonna 2023 solmittuja rakennusautomaatiotöitä ja rakennusautomaatiojärjestelmien ylläpitoa koskevia sopimuksia. Kaupunki oli solminut sopimukset ilman kilpailuttamista.

Kyseinen hankinta toteutettiin perustamalla kahden yrityksen kanssa puitejärjestely neljäksi vuo

