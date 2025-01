Paikallisuutiset

Kolme taloa katosi tai katoaa kyläkuvasta ja jatkoa seuraa – Katso kuvat kaikilta kanteilta

Risto Puolimatka Nivala

Eläinlääkäritalo oli pääosin puurakenteinen. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan kyläkuvassa aivan keskustan liepeillä on näinä päivinä menossa purkutyö, tai osin se on jo saatettu päätökseen. Kyseessä on joukko Nivalan kaupungin omistamia rakennuksia, joille ei joko ole enää käyttöä tai ne puretaan uuden tieltä.

Tiistaina päivällä vietiin jo viimeisiä vanhasta eläinlääkä