Kulttuuri

Kolmen presidentin tarina – Presidenttipolku paljastaa, millaisia ihmisiä löytyi poliitikon takaa

Millaisia ihmisiä olivat presidentit Kyösti Kallio, K. J. Ståhlberg ja Urho Kekkonen? Miten heidän läheisensä ja tuttavansa heidät näkivät? Tätä selvitetään Presidenttipolku-hankkeessa.

Kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä on selvittänyt, millaisia ihmisiä olivat Kyösti Kallio, K. J. Ståhlberg ja Urho Kekkonen. Kuva: Reetta Ängeslevä

Reetta Ängeslevä Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nivalan, Haapajärven ja Pielaveden yhteishanke, Presidenttipolku, esittelee presidentit Kyösti Kallion, K. J. Ståhlbergin ja Urho Kekkosen uudella tavalla.

– Haluan tuoda esille enemmän sitä millaisia he olivat ihmisinä, eikä pelkästään sitä, millaista heidän politiikkansa oli, kertoo kulttuurihanket