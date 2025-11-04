Paikallisuutiset
Kotimaisuuteen panostava Nivalan autogrilli laajensi – Uusien tilojen avajaisia vietetään pitkän kaavan mukaan
Juha Lindström päätti kahdeksan vuotta sitten lähteä tavoittelemaan unelmiaan ja kokeilemaan grilliyrittäjyyttä. Kaikki alkoi vuokratusta grillivaunusta, nyt hänellä on kiinteä liiketila.
Kahdeksan vuotta sitten Juha Lindström sai lomautuslapun kuljetustöistä. Tuolloin hän päätti, että on aika toteuttaa unelmiaan ja lähteä kokeilemaan ravintolamaailman yrittäjyyttä. Ei aikaakaan, kun hänellä oli vuokrattuna grillivaunu Ylivieskan Kärkkäisen parkkipaikalla.
– Yrittäminen ja ruuanlaitto