Paikallisuutiset

Kotimaisuuteen panostava Nivalan autogrilli laajensi – Uusien tilojen avajaisia vietetään pitkän kaavan mukaan

Juha Lindström päätti kahdeksan vuotta sitten lähteä tavoittelemaan unelmiaan ja kokeilemaan grilliyrittäjyyttä. Kaikki alkoi vuokratusta grillivaunusta, nyt hänellä on kiinteä liiketila.

Nivalan autogrillillä vietetään avajaisia pitkin marraskuuta. Kuvassa työntekijät Alma Vähäsöyrinki, Sanna Kaspala ja Satu Pirkkalainen, sekä yrittäjä Juha Lindström. Kuva: Reetta Ängeslevä

Reetta Ängeslevä Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kahdeksan vuotta sitten Juha Lindström sai lomautuslapun kuljetustöistä. Tuolloin hän päätti, että on aika toteuttaa unelmiaan ja lähteä kokeilemaan ravintolamaailman yrittäjyyttä. Ei aikaakaan, kun hänellä oli vuokrattuna grillivaunu Ylivieskan Kärkkäisen parkkipaikalla.

– Yrittäminen ja ruuanlaitto