Paikallisuutiset

Vestia kannusti kampanjallaan nuoria kestäviin valintoihin

Vestian järjestämän Be Sustainable -kampanjan tarkoituksena on lisätä oppilaiden tietoisuutta siitä, kuinka elämässä tehdään kestäviä valintoja.

Vestian ympäristöneuvoja Suvi Kontio oli ilahtunut ryhmätehtävien sisällöstä. Kuva vuodelta 2024 Kuva: Risto Puolimatka

Vestia Oy järjesti marraskuussa toimialueensa 5.–9. luokkalaisille Be Sustainable -kampanjan, joka ohjaa kestävämpiin valintoihin. Kampanjaan osallistui koululuokkia Pyhä- ja Kalajokilaaksojen alueelta.

Kolmatta kertaa järjestetyn kampanjan kampanja-aika oli 3.–30. marraskuuta. Kampanjaan ilmoittaut

