Paikallisuutiset

Koululaiset haluavat käyttää vanhusten testamenttikotaa – Vanhus- ja vammaisneuvosto vastasi koululaisille

Risto Puolimatka Nivala

Grillikota on vanhusten palveluasumisen tuntumassa. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan kaupunki on rakentanut testamenttivaroin ikäihmisten käyttöön suunntatun grillikodan. Grillikodalle on valmisteltu omat käyttösäännöt. Kaupungin hyvinvointijohtaja on saanut kyselyitä esimerkiksi kouluilta, voisivatko grillikotaa käyttää muutkin.

Asia oli vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukses