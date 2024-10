Paikallisuutiset

Koulutusmessuilta ajatuksia lukion jälkeisiin opiskelupolkuihin – ”Suunnitelmat on mennyt useaan kertaan uusiksi”

Riikka Järvikuona Nivala

Koulutusmessuilla toimintaansa esittelivät eri ammattikoulut ja yliopistot. Kuva: Riikka Järvikuona

Lukiolla järjestettiin keskiviikkona 2. lokakuuta Koulutusmessut. Opinto-ohjaaja Heidi Kiistala on toiminut tapahtuman veturina ja kertoi, että tarkoituksena on tuoda nuorille näkyviin millaisia opiskelumahdollisuuksia on tarjolla. Kohtaamisten kautta nuorille avautuu myös uusia ajatuksia aloista, j