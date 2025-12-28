Ihmiset

Kultaa, karhuja ja koiravaljakoita – Esa Ekdahl muutti Nivalasta Kanadaan: ”Suomi on minun synnyinmaani, mutta tämä on kotimaani”

Tarkkasilmäisimmät huomasivat Nivala-lehden jouluntoivotuksista toivotuksen nivalalaisille kaukaa rapakon takaa, Kanadan Yukonista. Toivottaja on Esa Ekdahl, josta julkaistiin henkilöjuttu tämän vuoden syyskuussa. Tämä on sen jutun uudelleenjulkaisu.

Esa Ekdahl on asunut Kanadassa vuodesta 1958. Kuva: Ekdahlin kotialbumi

Jere Jämsä Nivala

Nivalalaislähtöinen Esa Ekdahl on muuttanut Kanadaan 1958. Nyt hän viettää touhukasta lähes yhdeksänkymppisen elämää ja asuu Whitehorsessa Yukonissa Pohjois-Kanadassa lähellä Alaskaa.

Yukon on maantieteellisesti yhtä pohjoisessa kuin Suomi, ja pinta-alaltaan lähellä Suomen kokoa. Asukkaita siellä on