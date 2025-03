Kolumnit

Lähikolumnistimme Hanna Järviluoma: Puhumme yhä vähemmän

Hanna Järviluoma Nivala

Verbistä puhella johdettiin 1800-luvun lopulla telefonille suomenkielinen nimi puhelin. Kuva: Hanna Järviluoma

Nyt se on todistettu. Naiset puhuvat enemmän kuin miehet. Aikaisemmin on osoitettu, että miehet ja naiset puhuvat keskimäärin saman verran, noin 16 000 sanaa päivässä. Uuden tutkimuksen mukaan naiset käyttävät jopa 3 000 sanaa enemmän päivän aikana kuin samanikäiset miehet. Vaihtelu on suurta, mutta