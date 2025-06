Kolumnit

Lähikolumnistimme väittää: Pidisjärvi on Päijännettä suurempi

Pidisjärvi ja Kalajoki ovat ohikulkijan tuokiokuva, joka jääelämään. Ei ole ollenkaan samantekevää, millainen kuva mieleen jää. Kuva: Hannu Hartikainen

Hannu Hartikainen Nivala

Päijänne on suuri järvi. Me arvostamme sitä, vaikka näemme sen melko harvoin. Keitele on suuri järvi. Me arvostamme sitä, vaikka näemme sen melko harvoin. Saimaakin on suuri ja kaunis ja arvostamme sitä, vaikka tuskin koskaan olemme sitä nähneet. Kaikissa noissa järvissä on saaria ja erikokoisia avo