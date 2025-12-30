Paikallisuutiset

Lapsi syntyi aamuyöllä bussipysäkille parkissa olleeseen ambulanssiin: "Uskomaton juttu"

Tänä vuonna Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan on tuotu kuusi lasta, jotka ovat syntyneet matkalla sairaalaan.

Kahden ja puolen kuukauden ikäinen Elia on pikkuveli, jota Ilari ja Sofia Aitto-oja tykkäävät hoitaa. Ilari on pian kaksivuotias ja Sofia on neljävuotias. Kuva: Päivi Savela

Päivi Savela Nivala

Olga ja Arttu Aitto-ojan kolmas lapsi syntyi bussipysäkille ambulanssiin Nivalan ja Sievin rajalle syyskuun lopussa. Synnytys eteni rauhallisesti ja hallitusti eikä äiti tuntenut pelkoa missään vaiheessa.

Aitto-ojat olivat valinneet synnytyssairaalaksi Kajaanin keskussairaalan, sillä Kokkolassa perhe