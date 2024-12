Mielipiteet

Lukijalta: Liikuntaa lain mukaisesti

Teemu Isoaho, Heikki Kumpula Nivala

Nivalan kaupunki on määritellyt liikuntakeskuksen toimintaa, jossa keskeisin tehtävä on toteuttaa liikuntalakiin kirjattua 1 luvun 5 pykälää kulttuurilain 3 pykälän ohella. Liikuntakeskukselle osoitettu tehtävä on kirjattuna myös uudessa talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Pykälässä 5 on määritel