Nivalalaismieheltä 850 000 euron perintö – Kaupunki saamassa ison osuuden, osa metsistä siirtymässä suojeluun Pro-tason drifting-kilpailu veti yleisöä VVL Circuitille – Nivala vakiintumassa driftauksen kisapaikaksi Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Kesä on yhtä juhlaa 💐 Kutsu, kiitä, onnittele! Tee ilmoitus » Mielipiteet Lukijan kuva Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin. Nivala Sun 17.8.2025 klo 12:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Vielä on kesää jäljellä. Yst.terv. Yoda. Kuva: Alina Pihlajaniemi Mielipiteet Lukijan kuva Nivala Sanoma- ja aikakauslehdet Kausimarjat Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKahdeksalla Nivalan kylällä uusi retkeilypaikka – Retkikohteet rakentuivat kökkähengellä Paikallisuutiset 15.8. Kaksi vanhaa kyläkoulua huutokaupattiin viime vuonna – Lue, mitä niille kuuluu nyt Paikallisuutiset 16.8. Frisbeegolf-väki jäi ilman avustusta – Lautakunta päätti pysyä kannassaan Paikallisuutiset 15.8. Kirkkoneuvosto kokoontui: virkojen vaihdoksia ja uusia nimityksiä Paikallisuutiset 14.8. Entiset nuoret kokoontuivat Liittolassa – Vanha jengi saatiin koolle Paikallisuutiset 13.8. | Päivitetty 14.8. TuoreimmatLukijan kuva Mielipiteet 12:00 Muistolehdon rakentaminen edistyy aikataulussa – Katso kuvat Paikallisuutiset 6:00 Kuolleita ja haudattuja Ihmiset 16.8. Lähikolumnistimme Hanna Järviluoma: Presidentti isännän paikalla Kolumnit 16.8. Kaksi vanhaa kyläkoulua huutokaupattiin viime vuonna – Lue, mitä niille kuuluu nyt Paikallisuutiset 16.8. Kaupallinen yhteistyöViekö tekoäly työpaikat vai uudistaako se työnkuvia? Mainos Wuohi Digital OyKannattaako yhdistelylaina oikeasti? Huomioi nämä 5 asiaa Mainos Korkotutka.fiSähköalan työturvallisuus kiristyy – Uudet vaatimukset haastavat työnantajat reagoimaan nopeasti Mainos Koulutustukku OyKesäreissu tulossa? Muista nämä autohuollot ennen lähtöä Mainos Trodo.fiKuinka perustaa yritys Nivalassa? Mainos one.com