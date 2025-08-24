Kaksi vanhaa kyläkoulua huutokaupattiin viime vuonna – Lue, mitä niille kuuluu nyt Kahdeksalla Nivalan kylällä uusi retkeilypaikka – Retkikohteet rakentuivat kökkähengellä Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Kesä on yhtä juhlaa 💐 Kutsu, kiitä, onnittele! Tee ilmoitus » Mielipiteet Lukijan kuva Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin. Nivala Sun 24.8.2025 klo 12:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Tyyni Malisjoki. Kuva: Anna Astahova Mielipiteet Lukijan kuva Sanoma- ja aikakauslehdet Vesistöt Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatSuurpetotilanne puhuttaa metsästyspiireissä Paikallisuutiset 22.8. Nivalan Kela suljetaan – Palvelupiste korvataan muilla palveluilla Paikallisuutiset 22.8. Eläinpalvelut Hanta Halonen tarjoaa kodittomille kissoille uuden mahdollisuuden – Vahva yhteistyö Nivalan kanssa Paikallisuutiset 23.8. Kaleva: Nivalan mopomiitissä loukkaantuneiden mopot olivat viritettyjä – Kuljettajat olivat 16–17-vuotiaita Paikallisuutiset 21.8. Kaksi vanhaa kyläkoulua huutokaupattiin viime vuonna – Lue, mitä niille kuuluu nyt Paikallisuutiset 16.8. TuoreimmatLukijan kuva Mielipiteet 12:00 Kukkapenkistä metsäpuutarhaan – Enni Annusen puutarhassa näkyy luonnon monimuotoisuus Paikallisuutiset 6:00 Kuolleita ja haudattuja Ihmiset 23.8. Lähikolumnistimme Hannu Hartikainen: Rikasta kismittää köyhän riemu Kolumnit 23.8. Eläinpalvelut Hanta Halonen tarjoaa kodittomille kissoille uuden mahdollisuuden – Vahva yhteistyö Nivalan kanssa Paikallisuutiset 23.8. Kaupallinen yhteistyöViekö tekoäly työpaikat vai uudistaako se työnkuvia? Mainos Wuohi Digital OyKannattaako yhdistelylaina oikeasti? Huomioi nämä 5 asiaa Mainos Korkotutka.fiSähköalan työturvallisuus kiristyy – Uudet vaatimukset haastavat työnantajat reagoimaan nopeasti Mainos Koulutustukku OyKesäreissu tulossa? Muista nämä autohuollot ennen lähtöä Mainos Trodo.fiKuinka perustaa yritys Nivalassa? Mainos one.com