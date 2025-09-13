Nivalan biokaasulaitos sai investointipäätöksen ja rakennustyöt alkavat Hituran kaivoksen jälkihoito edelleen kesken – Avolouhoksen vesi nousee nopeasti: ”Nyt pitää toimia” Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Tilaa lahjaksi » Mielipiteet Lukijan kuva Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin. Nivala La 13.9.2025 klo 12:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Sienikausi on käynnissä. Kuva: Anna Astahova Mielipiteet Lukijan kuva Nivala Sanoma- ja aikakauslehdet Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKonehankintoja ja kansainvälisiä markkinoita – Leadertukea myönnettiin Nivalaan lähes 60000 euroa Paikallisuutiset 12.9. Katso palkitut: Nivalan urheilijat täytti sata vuotta Paikallisuutiset 10.9. Nyt bensalenkkareille tilaisuus päästä oikean ralliauton rattiin – Vai oliko tähän koira haudattuna? Paikallisuutiset 9.9. Katso kuvat: Entisöity Haijun talo toi Marjatta Torssosen kotiin – ”Ei kai tämä tule valmiiksi milloinkaan” Paikallisuutiset 7.9. Töyssyt eivät hidasta kuljettajia – Koulujen ja päiväkotien kohdalla ajetaan liian kovaa Paikallisuutiset 12.9. TuoreimmatLukijan kuva Mielipiteet 12:00 Muistolehdon taideteos asennettiin paikalleen – Katso kuvat ja video Paikallisuutiset 6:00 | Päivitetty 13:10 Tekstarit Mielipiteet 12.9. Töyssyt eivät hidasta kuljettajia – Koulujen ja päiväkotien kohdalla ajetaan liian kovaa Paikallisuutiset 12.9. Konehankintoja ja kansainvälisiä markkinoita – Leadertukea myönnettiin Nivalaan lähes 60000 euroa Paikallisuutiset 12.9. Kaupallinen yhteistyöLainapalvelut Suomessa – lipuvatko verovarat Ruotsiin, Norjaan ja Viroon? Mainos LainaluotsiViekö tekoäly työpaikat vai uudistaako se työnkuvia? Mainos Wuohi Digital OyKannattaako yhdistelylaina oikeasti? Huomioi nämä 5 asiaa Mainos Korkotutka.fiSähköalan työturvallisuus kiristyy – Uudet vaatimukset haastavat työnantajat reagoimaan nopeasti Mainos Koulutustukku OyKesäreissu tulossa? Muista nämä autohuollot ennen lähtöä Mainos Trodo.fi