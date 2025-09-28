Paikallisuutiset

Lukijan kuva

Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hilkka Mäntylä sai mieluisia kesävieraita, lapsenlapsia, Kiranjan ja Danin, Saksasta ja Kreikasta, elokuussa 2025. Kuva: Liisa Alakotila
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä