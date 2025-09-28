Nivalan biokaasulaitos sai investointipäätöksen ja rakennustyöt alkavat Hituran kaivoksen jälkihoito edelleen kesken – Avolouhoksen vesi nousee nopeasti: ”Nyt pitää toimia” Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Tilaa lahjaksi » Paikallisuutiset Lukijan kuva Nivala Sun 28.9.2025 klo 12:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Hilkka Mäntylä sai mieluisia kesävieraita, lapsenlapsia, Kiranjan ja Danin, Saksasta ja Kreikasta, elokuussa 2025. Kuva: Liisa Alakotila Paikallisuutiset Nivala Perhe Lapset ja nuoret Vapaa-aika Matkustaminen Isovanhemmat Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös Luetuimmat”Älkää sanoko, että ope, sanokaa mieluummin isiksi” – Nivalassa irtisanottu opettaja käyttäytyi vuosikymmenet kyseenalaisella tavalla Paikallisuutiset 24.9. | Päivitetty 25.9. Nivalan kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja kommentoivat epäasiallisesti käyttäytyneen opettajan irtisanomista – ”Todella valitettava tapaus” Paikallisuutiset 26.9. | Päivitetty 26.9. Sirkka Junttila in memoriam Mielipiteet 26.9. Viralliset asiakirjat kertovat yksityiskohtaisesti, mikä johti opettajan potkuihin Nivalassa Paikallisuutiset 25.9. | Päivitetty 25.9. Pieni keskustatontti kaupungin omistukseen erikoisten mutkien kautta, missä mainittiin jopa maanpuolustus Paikallisuutiset 27.9. TuoreimmatLukijan kuva Paikallisuutiset 12:00 Nivalassa työskentelevä Antti Järvenpää apulaisprofessoriksi – Tekniikan tohtori kasvattaa työn vastapainona lampaita ja kalkkunoita Ihmiset 6:00 Kuolleita ja haudattuja Ihmiset 27.9. Lähikolumnistimme Kerttu Sarja pohtii vaihtoehtoja Kolumnit 27.9. Pieni keskustatontti kaupungin omistukseen erikoisten mutkien kautta, missä mainittiin jopa maanpuolustus Paikallisuutiset 27.9. Kaupallinen yhteistyöMilloin jarrupalat pitää tarkistaa ja vaihtaa - merkit, kustannukset ja vinkit ostoon Mainos TrodoLainapalvelut Suomessa – lipuvatko verovarat Ruotsiin, Norjaan ja Viroon? Mainos LainaluotsiViekö tekoäly työpaikat vai uudistaako se työnkuvia? Mainos Wuohi Digital OyKannattaako yhdistelylaina oikeasti? Huomioi nämä 5 asiaa Mainos Korkotutka.fiSähköalan työturvallisuus kiristyy – Uudet vaatimukset haastavat työnantajat reagoimaan nopeasti Mainos Koulutustukku Oy