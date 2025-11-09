Suomen surkein kylätie on ehdolla Nivalasta Nivalan jättimäinen biolaitos hakee aliurakoitsijoita – ”Nyt ovat ruvenneet puhelimet soimaan” SYYSTARJOUS 🍂 Katso ja tilaa tästä » Ilahduta uutispaketilla - tilaa lahjaksi 💝 » Mielipiteet Lukijan kuva Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin. Nivala Sun 9.11.2025 klo 12:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Kummituksia Katvalassa. Kuva: Marko Virkkula Mielipiteet Lukijan kuva Nivala Sanoma- ja aikakauslehdet Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatMies hautasi kuusi nautaa maastoon – Kuollut ruho löytyi navetan ruokintapöydältä Paikallisuutiset 6.11. Verokone on jo valmiina – Katso tästä keskiviikkona, ketkä tienasivat eniten viime vuonna Paikallisuutiset 7.11. Kaikki alkoi Nivalan Nesteen kahvipöydästä – Kymppi Plus teki hurjan tuloskäänteen Ihmiset 8.11. Järjestöavustukset jaettiin – Katso tästä kuka sai ja kuka ei Paikallisuutiset 7.11. Kotimaisuuteen panostava Nivalan autogrilli laajensi – Uusien tilojen avajaisia vietetään pitkän kaavan mukaan Paikallisuutiset 4.11. TuoreimmatLukijan kuva Mielipiteet 12:00 Toni Parttimaan isänpäivä kuluu jäähallilla – ”Ero ja isänä oleminen kahdelle pienelle lapselle oli haasteellista” Ihmiset 6:00 Kuolleita ja haudattuja Ihmiset 8.11. Lähikolumnistimme Hanna Järviluoma: He menivät edeltä Kolumnit 8.11. Kaikki alkoi Nivalan Nesteen kahvipöydästä – Kymppi Plus teki hurjan tuloskäänteen Ihmiset 8.11. Kaupallinen yhteistyöNäin voit hyötyä yhteistyöstä Nivalan biokaasulaitoksen kanssa Mainos Nivalan BiokaasuMilloin jarrupalat pitää tarkistaa ja vaihtaa - merkit, kustannukset ja vinkit ostoon Mainos TrodoLainapalvelut Suomessa – lipuvatko verovarat Ruotsiin, Norjaan ja Viroon? Mainos LainaluotsiViekö tekoäly työpaikat vai uudistaako se työnkuvia? Mainos Wuohi Digital OyKannattaako yhdistelylaina oikeasti? Huomioi nämä 5 asiaa Mainos Korkotutka.fi