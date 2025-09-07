Mielipiteet

Lukijan kuvat

Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin.

Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Aamun rauhaa Tervon pellolla Sarjankylällä. Kuva: Tuula Paananen
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä