Maliskyläntien varteen nousee sähkövarasto – Yhtiö on hyvin vaitonainen suunnitelmistaan

Risto Puolimatka Nivala

Sähkövarastoja on noussut ja nousee kihtyvää tahtia ympäri Suomen. Niitä tehdään paikkoihin, joissa on tuuli- tai aurinkovoimaa ja siksi tarvetta tasata sähkön tuotannon vaihteluita. Nyt Nivalaan on nousemassa ensimmäinen ulkoilmaan tuleva sähkövarasto eli käytännössä akku.

